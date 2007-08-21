В Северо-Западном федеральном округе за I полугодие 2007г. произошли 1 катастрофа и 18 инцидентов, связанных с авиарейсами, сообщается в приказе Северо-Западного управления государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Максимальное количество авиационных инцидентов - 77% зафиксировано при выполнении полетов авиакомпании ФГУП "ГТК "Россия".
По данным отчета, основными причинами инцидентов послужили конструктивные недостатки техники, нарушения норм, регламентирующих работу экипажей, и недисциплинированность работников наземных служб обеспечения полетов.
Помимо этого, по итогам проверок авиакомпаний региона было обнаружено несоблюдение норм рабочего времени экипажей и назначение на должности руководителей летных служб неаттестованных сотрудников.