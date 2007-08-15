Руководство компании "Евросеть" приняло решение о закрытии офиса компании "Ультра" в Петербурге.

Руководство компании "Евросеть" приняло решение о закрытии офиса компании "Ультра" в Санкт-Петербурге, информирует CNews. Отметим, в обеих компаниях эту информацию опровергают.



Специалисты отмечают, что данный шаг, предпринятый "Евросетью", направлен на сокращение издержек, что логично и продиктовано рынком,а структурные и организационные перестройки внутри местных офисов "Ультры" и "Евросети", равно как и возможное закрытие офиса "Ультры" в Санкт-Петербурге, не будут иметь никаких ощутимых последствий для петербургского рынка сотового ритейла.



Напомним, в 2007г. салоны "Ультры" почти во всех регионах России перешли под управление менеджмента компании "Евросеть", которая является владельцем данного ритейлера. На данный момент собственный менеджмент "Ультры" остался только в Петербурге.