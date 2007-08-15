Дополнение: ВТБ выкупит акции у миноритариев "ВТБ Северо-Запад" по цене 41,72 руб./акция.

ОАО "Банк ВТБ" выкупит акции у миноритариев ОАО "ВТБ Северо-Запад" по цене 41,72 руб. за одну обыкновенную именную акцию. Об этом сообщается в распространенных сегодня материалах банка "ВТБ Северо-Запад".

Наблюдательный совет ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о реорганизации ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" в форме присоединения к ОАО "Банк ВТБ". Собрание состоится 28 сентября 2007г. в Санкт-Петербурге. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад", составляется на основании реестра акционеров по состоянию на 10 августа 2007г.

Присоединение ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" к ОАО "Банк ВТБ" предполагается осуществить путем конвертации акций миноритарных акционеров ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" в дополнительно выпускаемые акции ОАО "Банк ВТБ". Обмен акций будет произведен по коэффициенту 1 к 361, то есть в ходе конвертации одна акция ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" номинальной стоимостью 1 руб. будет обмениваться на 361 акцию ОАО "Банк ВТБ" номинальной стоимостью 0,01 руб.

Напомним, что в конце 2005г. ВТБ увеличил количество принадлежащих ему акций ОАО "ПСБ" до 75% обыкновенных акций плюс 3 акции. На внеочередном собрании акционеров ОАО "ПСБ" 3 марта 2006г. был избран новый состав наблюдательного совета ПСБ, в который вошли семь топ-менеджеров ВТБ. Председателем совета директоров избран президент председатель правления ВТБ Андрей Костин. Осенью 2006г. в связи с ребрендингом банковской группы ВТБ акционеры ПСБ приняли решение о переименовании банка в ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад".