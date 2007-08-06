Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 6 августа на 15 час.
Санкт-Петербург и область, 06 авг 2007, 16:00
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Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 6 августа на 15 час.
Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.
Максимальная покупка USD - Балтийский банк (Cадовая ул., 34) по курсу 25,40 руб./долл.
Минимальная продажа USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 25,40 руб./долл.
Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 35,03 руб./евро.
Минимальная продажа EUR - Кредит-Москва (Садовая ул., 54) по курсу 35,05 руб./евро.