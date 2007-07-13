Президентом Союза промышленников и предпринимателей Петербурга избран президент холдинга "Ленинец" А.Турчак.

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (СПП СПб) избран президент холдинга "Ленинец" Анатолий Турчак. Об этом РБК сообщили в Союзе. Анатолий Турчак был избран единогласно на вчерашнем общем собрании членов СПП СПб. Напомним, что 16 июня 2007г. скончался прежний президент Союза Вахтанг Ковешников.



Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга образован в 1990г. В него входят предприятия и организации промышленности, строительства, науки, транспорта и связи различных форм собственности, учреждения культуры, образования и здравоохранения, средства массой информации, а также банки, биржи, страховые компании и иные отечественные и зарубежные коммерческие структуры. На предприятия и фирмы - члены союза приходится более 85% объемов промышленного производства, строительства, научных разработок, перевозок и услуг города.