ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" вложит в строительство подстанции 110 кВ "Синопская" 852 млн руб. Соответствующее постановление о проектировании и строительстве подстанции приняло сегодня правительство Петербурга. Как сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Бобров, указанная сумма инвестиций была установлена по заключению экспертизы. Подстанция, оснащенная двумя главными трансформаторами по 63 МВА, обеспечит электроэнергией ряд районов в восточной части города.

Глава профильного комитета отметил, что в проекте ввода подстанции также предусмотрено строительство питающих подстанцию трех кабельных линий 110 кВ за счет средств ОАО "Ленэнерго" и городского бюджета, реконструкция ОРУ - 11 кВ ТЭЦ-2 за счет средств ТГК-1, а также строительство сетей водоснабжения, канализации и телефонной связи.

ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" было основано в 2001г. Единственным учредителем и акционером предприятия является субъект Российской Федерации - город Санкт-Петербург. В составе совета директоров компании постоянно участвуют представители городской администрации. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.