Пивоваренные компании Петербурга в 2006г. перечисли в бюджет города на 25,7% больше акцизов - 3,2 млрд руб.

Пивоваренные компании Санкт-Петербурга в 2006г. перечисли 3,2 млрд руб. акцизов в бюджет города, что на 25,7% больше, чем в 2005г. Такие данные предоставил журналистам председатль Комитета экономического развития, промышленности и торговли Александр Сергеев. По данным начальника управления государственного регулирования алкогольного рынка Юрия Шестерикова, в целом алкогольные компании Петербурга всего в 2006г. было перечислено в бюджет города 27 млрд руб. По данным Госкомстата, в Петербурге было произведено 19 млн декалитров алкоголя. По прогнозам, выпуск алкогольных напитков в 2007г. сотавит около 19,9 млн декалитров.