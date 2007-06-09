ЛУКОЙЛ и Калмыкия подписали протокол о намерениях строительства газо-химического комплекса в республике.
Санкт-Петербург и область, 09 июн 2007, 16:20
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ЛУКОЙЛ и Калмыкия подписали протокол о намерениях строительства газо-химического комплекса в республике.
ОАО "ЛУКОЙЛ" и Республика Калмыкия подписали протокол о намерениях строительства газо-химического комплекса в республике. Как сообщил сегодня журналистам полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, подписание состоялось в рамках презентации инвестиционных проектов ЮФО в ходе XI Петербургского экономического форума.
По словам Д.Козака, стороны не раскрывают сумму сделки и потенциальную стоимость проекта.