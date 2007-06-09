С.Иванов: Надо заинтересовать соотечественников, живущих за рубежом, работать на благо российской экономики.
Санкт-Петербург и область, 09 июн 2007, 11:40
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С.Иванов: Надо заинтересовать соотечественников, живущих за рубежом, работать на благо российской экономики.
Необходимо заинтересовать соотечественников, живущих за рубежом, работать на благо российской экономики и науки. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая на XI Петербургском экономическом форуме.
"В 1990-е годы Россию покинули многие ученые и исследователи. Безусловно, это огромная потеря", - сказал С.Иванов. Вместе с этим он отметил, что это еще и хорошие возможности для налаживания связей с мировым научным и исследовательским сообществом.
Он подчеркнул, что здесь важно будет учитывать "престиж, "русский размах" предлагаемых проектов, материальные условия и правовые гарантии". В том числе, касающиеся надежной защиты интеллектуальной собственности.