"Красное Сормово" передало итальянской Pietro Barbaro танкер "Майя".

ОАО "Завод "Красное Сормово" (входит в группу "Морские и нефтегазовые проекты", МНП) передало судоходной компании Pietro Barbaro S.A. (Италия) танкер "Майя" класса "река-море". Как сообщает пресс-служба "Красного Сормово", дедвейт судна - около 5 тыс. т, длина - 140 м, ширина - 16 м, высота борта - 6 м, осадка - 3,5 м, грузоподъемность - 5,2 тыс. т, скорость хода - не менее 10 узлов, автономность плавания - 12 суток. Танкер может перевозить до 5 различных грузов одновременно, в том числе сырую нефть, нефтепродукты, дизельное топливо, мазут.

Согласно планам, "Красное Сормово" в мае 2008г. передаст Pietro Barbaro еще один танкер.

Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" осуществляет управление проектами в области судостроения и инжиниринга морских буровых платформ. В группу входят российские судоверфи: завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород), завод "Нижегородский теплоход", Волгоградский судостроительный завод, Астраханский судостроительно-судоремонтный завод им.III Интернационала, завод "Лотос" (Астрахань), а также ООО "Сормовское машиностроение" (Нижний Новгород), Волгоградский завод спецмашиностроения, ЦКБ "Коралл" (Украина), Волго-Каспийское ПКБ (Нижний Новгород) и Friede & Goldman (США).