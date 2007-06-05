Чистая прибыль ПСКБ в 2006г. увеличилась на 34%, достигнув 134 млн руб.

Чистая прибыль ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" (ПСКБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2006г. составила 134 млн руб. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, рост прибыли по сравнению с предыдущим годом составил 34%.

ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" основано в 1993г. В настоящее время ПСКБ - универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам в рублях и иностранной валюте.