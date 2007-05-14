ГТК "Россия" за 4 месяца 2007г. перевезла 712 тыс. пассажиров - на 6,4% больше, чем в январе-апреле 2006г.

ГТК "Россия" за 4 месяца 2007г. перевезла собственным парком 711 тыс. 855 пассажиров. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе на внутренних линиях в январе-апреле 2007г. перевезено 422 тыс. 109 пассажиров - на 5,1% больше, чем в прошлом году. На международных линиях и линиях СНГ за 4 месяца текущего года перевезено 289 тыс. 746 пассажиров - рост на 8,2%.

Объединенная авиакомпания "Россия" была создана на базе ГТК "Россия" и ФГУАП "Пулково" в 2006г.