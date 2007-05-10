В Новгородской обл. во время пожара в деревянном жилом доме погибли 3 человека, двое из них - дети.
Санкт-Петербург и область, 10 мая 2007, 11:53
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В Новгородской обл. во время пожара в деревянном жилом доме погибли 3 человека, двое из них - дети.
Во время пожара в деревянном жилом доме в дер.Кневицы Новгородской области погибли три человека, в том числе двое детей. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, пожар в одноэтажном доме размером 6х8 м произошел сегодня ночью, в 02:27 мск.
Отметим также, что 9 мая на территории Северо-Западного федерального округа произошло 62 техногенных пожара. Погибли 9 человек, пострадали 56 человек.