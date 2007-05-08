В Санкт-Петербурге 8-9 мая будет ограничено движение автотранспорта.

В Санкт-Петербурге 8-9 мая будут введены ограничения на движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В связи с торжественным возложением цветов к мемориальной доске на Невском пр., 14, сегодня с полуночи запрещена парковка на Большой Морской улице. Также с 09:00 и до окончания мероприятий ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, от Исаакиевской площади по Большой Морской к Невскому проспекту, 14.

Сегодня же в связи с проведением торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище с 11:00 и до конца акции ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, по пр.Непокоренных. Такие же ограничения вводятся в районе Серафимовского мемориального кладбища и на площади Победы у Монумента защитникам Ленинграда.

В ночь с 8 на 9 мая в связи с подготовкой к проведению парада войск Санкт-Петербургского гарнизона будет запрещена парковка транспортных средств на Дворцовой площади, Миллионной улице, набережной р.Мойки в районе Певческой площади, в Адмиралтейском проезде и на Большой Морской улице от Невского проспекта до арки Главного штаба. Начиная с 10:00 и до окончания парада движение будет ограничено по Дворцовому проезду от Дворцовой набережной до Невского проспекта и по Невскому проспекту - от Адмиралтейского пр. до Большой Морской улицы.

Также в ночь с 8 на 9 мая в связи с подготовкой к шествию ветеранов войны и представителей общественности по Невскому проспекту будет запрещена парковка на площади перед БКЗ "Октябрьский", на улице Жуковского и Невском проспекте, у детской больницы им.Раухфуса и у гостиницы "Октябрьская". С 16:30 и до конца мероприятия (ориентировочно до 19:00), движение будет ограничено по Лиговскому проспекту - на участке от БКЗ "Октябрьский" до площади Восстания, а также по Невскому проспекту - от площади Восстания до Дворцовой.

С 18:00 в День Победы закрывается движение транспорта по центральной части Санкт-Петербурга в связи с проведением праздничных мероприятий: концерта на Дворцовой площади, зажжения Ростральных колонн, салюта и фейерверка. Объехать центр города можно будет с юга - по Обводному каналу с выходами на мосты Александра Невского и Петра Великого, а также к Старопетергофскому проспекту, далее к дублеру моста Лейтенанта Шмидта, с севера - по набережным правого берега Невы через Петроградскую сторону, Тучков мост и мост Лейтенанта Шмидта.