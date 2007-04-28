Годовое собрание акционеров ОАО "ОМЗ" пройдет 28 июня 2007г.

Совет директоров ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (группа "Уралмаш-Ижора", ОМЗ) на своем заседании определил дату годового общего собрания акционеров и дату закрытия реестра для акционеров, имеющих право участвовать в собрании. Как сообщает пресс-служба компании, годовое общее собрание акционеров ОАО "ОМЗ" состоится 28 июня 2007г. в Москве, дата закрытия реестра акционеров ОАО "ОМЗ" - 11 мая 2007г. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОМЗ" будет утверждена на заседании совета директоров компании, которое состоится в мае.

ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" специализируется на инжиниринге, промышленных услугах, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Продукция ОМЗ реализуется более чем в 30 странах. Предприятия ОАО "ОМЗ" находятся в России и Чехии.