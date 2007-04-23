Типография "МДМ-Печать" (Петербург) инвестировала в новое печатное оборудование 12 млн долл.

Санкт-Петербургская типография "МДМ-Печать" инвестировала в новое печатное оборудование 12 млн долл., сообщили в пресс-службе компании. Выпуск коммерческих тиражей журнальной продукции на новом оборудовании начался в середине апреля 2007г. Внедрение в производство современной печатной машины дает типографии возможность производить полный спектр журнальной продукции. Производственная площадь типографии увеличилась на 1 тыс. кв. м.

Типография "МДМ-Печать" была открыта в 1997г. С мая 2004г. "МДМ-Печать" принадлежит группе исландских инвесторов. Является предприятием со 100% иностранным капиталом.