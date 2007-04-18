Директором филиала банка "Санкт-Петербург" в Москве назначена Т.Богданович.

Директором филиала банка "Санкт-Петербург" в Москве назначена Татьяна Богданович. По сообщению пресс-службы банка, в ближайшее время документы о согласовании кандидатуры Т.Богданович на должность директора филиала будут направлены в Главное территориальное управление Центрального банка РФ по Москве.

Ранее Т.Богданович работала в Русском международном банке, где с 2005г. до недавнего времени занимала должность председателя правления.

Как сообщили в банке "Санкт-Петербург", основной задачей Т.Богданович в новой должности будет развитие стратегически важных направлений - корпоративного и инвестиционного блока, private-банкинга и розничного банковского бизнеса.

Банк "Санкт-Петербург" - универсальный коммерческий банк. Образован 3 октября 1990г. на базе АО "Ленбанк". Клиентами банка являются более 31 тыс. юридических лиц. На 1 января 2007г. активы банка составляли 60 млрд 614 млн руб. Уставный капитал - 221 млн 500 тыс. руб. Собственный капитал - 6 млрд 49 млн руб.