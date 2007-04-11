МЭС Северо-Запада обеспечат Тихвинский ферросплавный завод (Ленобласть) электроэнергией до 82 МВА.

Магистральные электрические сети Северо-Запада (МЭС) обеспечат Тихвинский ферросплавный завод (ТФЗ) в Ленинградской обл. электроэнергией до 82 МВА. По сообщению пресс-службы филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада, на данный момент завод потребляет порядка 34 МВА. Увеличение электроснабжения будет происходить по мере запуска производственных мощностей.

Электроснабжение нового производственного комплекса осуществляется по двум линиям электропередачи 110 кВ, соединяющим подстанцию напряжением 330 кВ Тихвин-Литейный (входит в зону ответственности МЭС Северо-Запада) и собственную подстанцию ТФЗ напряжением 110 кВ.

Для обеспечения завода электроэнергией на подстанции 330 кВ Тихвин-Литейный была произведена частичная реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ. Отремонтированы две ячейки напряжением 110 кВ, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, заменены выработавшие срок службы трансформаторы тока, а также проведена диагностика и испытания воздушных выключателей.

Магистральные электрические сети Северо-Запада являются филиалом ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 9 субъектов РФ - город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская области и республика Карелия. МЭС Северо-Запада эксплуатирует 64 подстанции напряжением от 35 до 750 кВ. Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-Запада составляет порядка 11 тыс. км. В оперативном подчинении МЭС Северо-Запада находятся 5 филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - Ленинградское, Выборгское, Новгородское, Брянское и Карельское предприятия МЭС.