Финансирование программы поддержки малого предпринимательства в Югре в 2006г. составило 700,5 млн руб.

Объем финансирования программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе в 2006г. составил 700 млн 419 тыс. 600 руб. Как сообщает пресс-служба правительства Югры, такие цифры привел заместитель председателя правительства по вопросам инвестиций и инноваций Кирилл Морозов на подведении итогов исполнения в минувшем году окружных программ. По его словам, вложенные в реализацию программы господдержки малого предпринимательства средства составили 90,5% от запланированного объема.

Бюджетная эффективность реализации программы составила более 150 млн руб., в том числе налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства - более 100 млн руб. В рамках программы были профинансированы более 1 тыс. бизнес-проектов на сумму свыше 605 млн руб., за счет бюджетных средств 1 тыс. 700 предпринимателей и фирм приняли участие в выставках, конференциях и конкурсах, 1 тыс. 430 бизнесменов повысили свою квалификацию.

Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе рассчитана на период с 2004 по 2010гг.