"АЛРОСА" и Ростехнадзор будут сотрудничать в организации надзора за безопасностью на подземных рудниках в Якутии.

"АЛРОСА" и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве в области организации надзора за соблюдением правил промышленной безопасности на строящихся подземных рудниках в Якутии. Также, согласно документу, "АЛРОСА" и Ростехнадзор планируют создать совместные органы надзора.
Президент АК "АЛРОСА" Сергей Выборнов назвал подписание соглашения "началом активной фазы строительства подземных рудников в Якутии".
ЗАО "АК "АЛРОСА" специализируется на добыче алмазов, на ее долю приходится около 23% мировой добычи этих драгоценных камней. В 2006г. компания добыла алмазного сырья на 2,332 млрд долл. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" в 2006г. увеличилась на 3,24% по сравнению с 2005г. и составила 15,579 млрд руб. Акционерами АК "АЛРОСА" являются Минимущество РФ (37% акций), Министерство по управлению госимуществом Якутии (32%), трудовой коллектив компании (23%). Восьми улусам Якутии принадлежит 8% акций "АЛРОСА".