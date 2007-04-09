ЗАО "Севморнефтегаз" снарядило научно-исследовательскую экспедицию "Штокман-2007". Как сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург), накануне в Баренцево море отправилось научно-исследовательское судно "Михаил Сомов".

"На борту судна более 30 специалистов ААНИИ, ВНИИ Океангеология, Института географии РАН и других организаций", - пояснил корреспонденту РБК руководитель пресс-службы ААНИИ Сергей Балясников. Он также рассказал, что для наблюдений во время экспедиции будут использоваться вертолет Ми-8 и космические средства изучения поверхности Земли.

8 мая 2007г. экспедиция ученых должна завершить исследовательские работы, которые будут учтены при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений на шельфе Баренцева моря. Специалисты проведут наблюдения за айсбергами и движением льдов. На основании наблюдений и теоретических исследований будет создана система безопасности Штокмановского от ледовой угрозы.

Доказанные запасы Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря, составляют 3 трлн 700 млрд куб. м газа и 31 млн т газового конденсата. Недропользователем Штокмановского месторождения является ОАО "Газпром".