На оснащение объектов ОЖД техническими средствами защиты в 2007г. выделено 41,2 млн руб.

На оснащение объектов Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") техническими средствами физической защиты в 2007г. будет выделено 41 млн 200 тыс. руб., сообщила пресс-служба ОЖД. Эти средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "РЖД" "Антитеррор". В рамках программы на предприятиях и объектах дороги устанавливаются и модернизируются системы теленаблюдения и охранной сигнализации. На шести вокзалах - Витебский, Ладожский, Ленинградский, Псков, Петрозаводск, Финляндский - в дополнение к ранее установленным системам теленаблюдения к концу года установят системы контроля действий персонала.

Кроме того, на ОЖД продолжаются работы по созданию сети контроля, сбора и обобщения видеоинформации о состоянии систем безопасности объектов дороги. На первом этапе, в 2006г., в "Сеть контроля" были включены 8 вокзалов, 4 железнодорожных моста, 3 станции, установлено 6 автоматизированных рабочих мест. На втором этапе, в текущем году, в сеть будут включены еще порядка 17 объектов дороги.

ОЖД - филиал ОАО "Российские железные дороги". Эксплуатационная длина ОЖД - 13 тыс. 323,762 км. В состав дороги входят 6 отделений: Московское, Санкт-Петербург-Витебское, Санкт-Петербургское, Петрозаводское, Мурманское и Волховстроевское. Октябрьская магистраль проходит по территории 11 субъектов Федерации - Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург и Республики Карелия. На долю ОЖД приходится 75% грузовых и 40% пассажирских перевозок транспортной системы Северо-Запада России.