Петербургские суды начнут рассмотрение исков родственников погибших в авиакатастрофе под Донецком.

Суды Санкт-Петербурга сегодня начнут рассмотрение исков родственников пассажиров "Пулковских авиалиний", погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком, сообщает радиостанция "Эхо Петербурга". По словам Игоря Трунова, адвоката пострадавших, они подготовили 38 исковых заявлений, которые будут рассматривать разные судьи.

Одна из трудностей процесса, по словам И.Трунова, состоит в том, что в России нет устойчивых параметров для расчета размеров денежных компенсаций пострадавшим. Говоря о суммах, которых адвокаты будут требовать от компании-ответчика ФГУАП "Пулково", И.Трунов в интервью "Эху Петербурга" сослался на экспертные оценки ученых, специализирующихся на экономическом эквиваленте стоимости жизни человека. По их данным, в России человеческая жизнь стоит 300 тыс. долл.

Напомним, авиакатастрофа Ту-154 "Пулковских авиалиний" случилась в небе над Донецком 22 августа 2006г. Погибли все находившиеся на борту - всего 170 человек, в том числе 10 членов экипажа.