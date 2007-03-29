Департамент управления активами Промсвязьбанка возглавил П.Терехин.

Департамент управления активами ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" возглавил Петр Терехин, сообщает пресс-служба банка. В обязанности П.Терехина будет входить реализация стратегии банка в области управления активами и руководство такими направлениями, как брокерское обслуживание, доверительное управление и private banking.

До нового назначения П.Терехин занимал должность заместителя директора инвестиционного департамента Промсвязьбанка. Свою карьеру в банке он начал в апреле 2002г.