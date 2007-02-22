"Глобус-лизинг" в 2006г. передал в лизинг автомобилей и спецтехники на сумму 1,4 млрд руб., что на 30% больше 2005г.

Компания "Глобус-лизинг" в 2006г. передала в лизинг свыше 1 тыс. 700 единиц автотранспортных средств и спецтехники на сумму около 1,4 млрд руб. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, данный показатель примерно на 30% превышает достижения 2005г. и равен среднему показателю роста лизинговой отрасли в России. В целом по компании в 2006г. было передано в лизинг грузового автотранспорта на 38% больше, чем легкового. ООО "Глобус-лизинг" имеет 8 филиалов помимо головного офиса в Санкт-Петербурге.

Филиалы находятся в Москве, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новгороде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Каждый филиал является универсальным и занимается передачей в лизинг оборудования, недвижимости, легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники.