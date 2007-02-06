Правоохранительными органами Петербурга раскрыто нападение на студента из Индии.

В Петербурге 29 января 2007г. было совершено разбойное нападение - в квартире дома 3 корпус 2 по улице Ворошилова - в отношении гражданина Индии, студента 3-го курса Педиатрической медицинской академии, сообщалось в СМИ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой 17-го отдела УУР КМ ГУВД по подозрению в совершении данного преступления задержана 24-летняя неработающая, а также установлен соучастник преступления - гражданин 33 лет без определенного места жительства и занятий, меры к розыску и задержанию которого приняты. Похищенное частично изъято. Было возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ. Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ, сообщили в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.