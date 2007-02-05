Строительство нового крупного выставочного комплекса Петербурга В.Матвиенко оценивает в 300 млн долл.

Новый крупный выставочный комплекс появится на юге Санкт-Петербурга. Такое решение, как отметила губернатор Петербурга в рамках еженедельного объезда города, принято в ходе переговоров Валентины Матвиенко с руководителями "Газпрома" и "Газпромнефти". Как сообщила губернатор, реализация проекта будет осуществлена "исключительно на деньги инвесторов" на территории "в направлении города Пушкин", площадью 59 га. В настоящее время, по словам Валентины Матвиенко, это частная территория, ну а в планах построить самый современный новый выставочный комплекс европейского уровня, где разместятся и выставочные площади, и гостиницы, и крупные конгресс-холлы, которых, по мнению губернатора очень не хватает городу, а в Ленэкспо, который хоть и развивается, просто не хватает площадей. Градоначальник заявила, что уже есть заинтересованный бизнес, который примет участие в проекте, а также этот проект будет реализован с участием Газпрома, у которого есть "свои интересы". Валентина Матвиенко оценила проект в 300 млн долл.