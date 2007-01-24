ОАО "Ленэнерго" 2 февраля 2007г. начнет размещение облигаций серии 02, сообщает пресс-служба распределительной компании. В конце 2006г. Совет директоров общества по инициативе менеджмента компании принял решение об изменении объявленной ранее на 14 декабря 2006г. даты начала размещения облигаций ОАО "Ленэнерго". Это решение было продиктовано неблагоприятной ситуацией на рынке ценных бумаг. В связи с этим Совет директоров принял решение наделить генерального директора ОАО "Ленэнерго" полномочиями самостоятельно определить новую дату начала размещения облигаций, когда конъюнктура рынка будет наиболее благоприятной.

Решение о размещении 3 млн документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая было принято на заседании Совета директоров ОАО "Ленэнерго" 12 октября 2006г. Срок погашения установлен на 1820-й день с даты начала размещения. Способ размещения - открытая подписка. 14 ноября 2006г. выпуск облигаций серии 02 был зарегистрирован ФСФР России. Заключение сделок при размещении облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку облигаций, проводится через организатора торговли ЗАО "ФБ ММВБ". Размещение облигаций осуществляется андеррайтерами ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Внешторгбанк"

ОАО "Ленэнерго" - сетевая компания, созданная 1 октября 2005г. в результате реформирования объединенного "Ленэнерго". Компании принадлежат воздушные линии электропередачи общей протяженностью 35 тыс. 131 км и 15 тыс. 855 км кабельных линий, а также 362 подстанции напряжением 35-110 кВт и 12 858 низковольтных подстанций. Основными акционерами являются РАО "ЕЭС России" (55%) и финский концерн Fortum (35%).