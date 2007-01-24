Парламентарии Ленобласти приняли обращение, касающееся возможного сноса памятников советским воинам.

Сегодня, 24 января, на 99-м заседании Законодательного собрания области парламентарии приняли обращение к президенту РФ В.Путину, председателю правительства РФ М.Фрадкову, председателю Госдумы Б.Грызлову о ситуации, сложившейся в Эстонской Республике после принятия парламентом этой страны закона "О защите воинских захоронений". Как сообщили в пресс-службе областного Собрания, с инициативой принятия такого документа выступила постоянная комиссия по международным, межпарламентским и региональным связям. Ее председатель, депутат Виталий Климов напомнил, что в Эстонии вступил в силу закон, который дает право Министерству обороны Эстонской Республики и специальной комиссии рассматривать вопрос о сносе памятников советским воинам и перезахоронении их останков. Между тем, на территории Эстонии расположено около 450 мемориалов памяти жертв Великой Отечественной войны и захоронено более 50 тысяч солдат. По словам Виталия Климова, речь идет "о пересмотре итогов Второй мировой войны" и "реабилитации нацизма", которых быть не должно. Он обратил внимание, что в других европейских странах, в отличие от ближайшего соседа России, проявляют бережное отношение к истории и памятникам, посвященным Второй мировой войне - например, в Берлине в Трептовом парке, мемориал советским воинам отреставрирован и на его содержание правительство Германии выделяет значительные средства.



Депутаты, поддержавшие обращение большинством голосов, проявили большую озабоченность ситуацией в Эстонии. Григорий Фрайман и Юрий Соколов предложили сделать обращение более жестким, так как Эстония регулярно допускает по отношения к России недружественные действия. И не только политического, но и экономического характера, которые непосредственно касаются жизни людей в нашем регионе: например, именно действия Эстонии спровоцировали в 2003г. остановку работы шахт в Сланцах, а несколькими годами ранее - проблемы с водоснабжением в приграничном Ивангороде. Депутаты же Иван Козлов и Георгий Смирнов предложили отправить обращение областных парламентариев не только в Москву, но и в Таллинн, и даже в Совет Европы, так как действия Эстонии затрагивают область международного права.



Депутаты парламента Ленинградской области приняли обращение, в котором выражена их озабоченность ситуацией в Эстонии, где возможен снос памятников советским воинам. Депутаты заявляют о своей поддержке недавнего заявления Государственной думы и выражают надежду, что эстонские власти изменят свое решение.