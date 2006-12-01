В состав акционеров "Промсвязьбанка" вошел "Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ" (Германия).

ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" объявило о том, что Банк России завершил регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска 26 тыс. 320 обыкновенных бездокументарных именных акций. Номинальная стоимость 1 акции - 50 тыс. руб. По закрытой подписке было размещено 100% запланированного объема эмиссии. Как сообщили в пресс-службе банка, в результате размещения акций дополнительного выпуска у Промсвязьбанка появились новые акционеры: "Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ" (Германия, 100-процентный дочерний банк Коммерцбанка АГ) приобрел 15,32% акций, "Промсвязь Капитал Б.В." (Нидерланды, компания принадлежит текущим акционерам Промсвязьбанка) выкупил 10,38% акций. В результате дополнительной эмиссии уставный капитал Промсвязьбанка увеличился с 3 млрд 804 млн 750 тыс. руб. до 5 млрд 120 млн 750 тыс. руб. Дата начала фактического размещения акций - 1 ноября 2006г., дата государственной регистрации отчета - 30 ноября 2006г. Как сообщалось ранее, договоренность об участии Комммерцбанка в увеличении уставного капитала Промсвязьбанка была достигнута в августе 2006г.