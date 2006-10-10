Российский венчурный форум-2006 пройдет 10-11 октября в Петербурге.

Российский венчурный форум-2006 пройдет 10-11 октября в Санкт-Петербурге. В этом году в рамках форума также пройдет седьмая Российская венчурная ярмарка. Мероприятие организуется Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования при поддержке Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по науке и инновациям. В форуме планируется участие около 80 инновационных компаний малого и среднего высокотехнологичного бизнеса и более 150 инвесторов - представителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, банковских и иных инвестиционных институтов. Предварительное количество участников форума - более 700 человек.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме: развитие индустрии прямых инвестиций в России; фандрайзинг в России и за рубежом; возможности привлечения капитала в mid-caps на биржах; вопросы интеллектуальной собственности компаний ранних стадий; инфраструктура поддержки венчурного предпринимательства; государственно-частное партнерство.