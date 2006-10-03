Электроподстанция "Шушары" в Пушкинском районе Петербурга будет запущена не позднее ноября 2007г.

На заседании правительства Петербурга 3 октября было принято постановление о проектировании и строительстве электрической подстанции 110/10 кВ "Шушары" на Московском шоссе поселка Шушары Пушкинского района. Данный проект реализуется в рамках реализации постановления правительства города "О первоочередных мероприятиях по инженерной подготовке территории нежилой зоны "Шушары". По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александра Боброва, подстанция будет запущена не позднее ноября 2007г. - к этому сроку должно быть подано напряжение на участок, где предполагается строительство завода по сборке автомобилей компании "Тойота Мотор Манфакчуринг Россия".

В настоящее время проектные работы по строительству подстанции "Шушары" завершены, идет подготовка к строительству, на которое отведено 8 месяцев. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.