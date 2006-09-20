"Трансаэро" планирует с зимнего периода 2006-2007гг. открыть ряд новых рейсов из Петербурга в страны Восточной Азии.

Авиакомпания "Трансаэро" планирует с зимнего периода 2006-2007гг. открыть ряд рейсов из Санкт-Петербурга в страны Восточной Азии, сообщает пресс-служба авиакомпании. В частности, с указанного периода будет увеличена частота рейсов в Бангкок до двух раз в неделю. С зимнего периода 2006-2007гг. вводится новый рейс на Гоа, полеты по этому маршруту будут выполняться один раз в 10 дней. Открываются новые рейсы из Санкт-Петербурга в КНР: в Санья и Шанхай. В нынешнем зимнем сезоне "Трансаэро" намерена также начать прямые полеты из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты.

Дальнейшие планы развития международных маршрутов "Трансаэро" из Санкт-Петербурга связаны с рейсами на азиатский и американский континенты. Так, компания уже получила лицензии регулярного перевозчика от России на маршруты Санкт-Петербург - Токио и Санкт-Петербург - Нью-Йорк.

Напомним, в 2005г. пассажирооборот авиакомпании "Трансаэро" составил 5 млрд 284 млн 760 тыс. п-км, что на 17,5% превышает показатель за 2004г. Число перевезенных пассажиров составило 1 млн 572 тыс. 818 человек (рост 17%), перевезено более 16 тыс. т грузов (рост 32,7%), грузооборот составил 553 млн 789 тыс. т-км (рост 15,9%).

На сегодняшний день парк воздушных судов состоит из 20 самолетов: шести Boeing-747, семи Boeing-767 и семи Boeing-737.