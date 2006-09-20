На ремонт ВЛ 35 кВ в Великолукском районе Псковской обл. "Псковэнерго" затратит более 130 тыс. руб.

На юге Псковской области бригада службы подстанций и линий "Псковэнерго" завершает ремонт ВЛ 35 кВ Губановская-3 . Работы ведутся хозяйственным способом и завершатся до конца сентября. В общей сложности будет отремонтировано более 17 км линии, заменено свыше 60 изоляторов, укреплены фундаменты 96 опор, на шести участках заменен провод. На ремонт ВЛ 35 кВ энергокомпания затратит более 130 тыс. руб. ВЛ "Губановская-3" и отходящие от нее высоковольтные линии обеспечивают электроснабжение потребителей Великолукского и прилегающего к нему Бежаницкого районов. В настоящее время в Южном филиале электрических сетей работает комиссия "Псковэнерго", которую возглавил заместитель главного инженера предприятия Владимир Брагин. Специалисты инспектируют энергообъекты предприятия на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, сообщили в пресс-службе МРСК Северо-Запада.