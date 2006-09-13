Первичная переработка нефти в Ленинградской обл. с 28 августа по 3 сентября 2006г. выросла на 4,7% - до 390 тыс. т.

Объем первичной переработки нефти в Ленинградской области в период с 28 августа по 3 сентября 2006г. по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 4,7% - до 390 тыс. т. Объем производства автомобильного бензина составил 43,9 тыс. т (снижение на 5,6%), дизельного топлива - 92,9 тыс. т (рост на 2,9%). Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.
Продажа автобензина организациями розничной торговли Ленинградской области за отчетный период снизилась на 3,6%, уровень запасов вырос на 13,1%. В организациях оптовой торговли продажа автобензина увеличилась на 10,8%.
Средние потребительские цены на бензин в Ленинградской области на 4 сентября 2006г. составили 16,91 руб./литр. При этом бензин марки А-76 стоил 14,84 руб./литр, Аи-92 - 17,85 руб./литр, Аи-95 - 19,13 руб./литр. Потребительские цены на дизельное топливо составили 17,00 руб./литр.
Продажа автобензина организациями розничной торговли в Санкт-Петербурге за отчетный период выросла на 2,3%, уровень запасов увеличился на 0,3%. В организациях оптовой торговли продажа автобензина уменьшилась на 26,3%, уровень запасов сократился на 0,8%.
Средние потребительские цены на бензин в Санкт-Петербурге на 4 сентября 2006г. составили 17,07 руб./литр. Бензин марки А-76 стоил 14,86 руб./литр, Аи-92 - 18,07 руб./литр, Аи-95 - 19,45 руб./литр. Дизельное топливо стоило 17,32 руб./литр.