Новая модель рынка электроэнергии коснется крупных энергопотребителей Санкт-Петербурга.

Новая модель розничного рынка электроэнергии, согласно постановлению правительства РФ от 31 августа 2006г., коснется, в первую очередь, потребителей свыше 750 кВА в час: для них введено почасовое планирование объемов потребления электроэнергии с ежедневным представлением информации. За превышение планируемых объемов будут начисляться штрафы, сообщил на встрече с журналистами директор по развитию ОАО "Петербургская сбытовая компания" Александр Меркулов. На сегодняшний день только около 10 компаний из 2,5 тыс. потребителей свыше 750 кВА в Санкт-Петербурге обладают необходимой технической базой для почасового планирования потребления. Населения эти нововведения не коснутся, отметил он.