Строительство первой очереди очистных сооружений Неманском ЦБК будет завершено в I квартале 2007г.

Реализация проекта строительства совместного комплекса очистных сооружений Неманском ЦБК (входит в группу предприятий "Северо-Западная лесопромышленная компания") и города Неман начата Северо-Западной лесопромышленной компанией в 2003г. на основании трехстороннего соглашения между администрацией Калининградской области, администрацией Неманского района Калининградской области и ООО "Неманский ЦБК". Летом 2004г. данный проект прошел общественное обсуждение. Данный проект также одобрен GREENPEACE, HELCOM, DANCEE, WTTC, решением Российско-Литовского совета. Для проверки выбранной концепции строительства биологических очистных сооружений были проведены испытания пилотной станции биологической очистки промышленных сточных вод НЦБК и хозяйственно-бытовых стоков города.

Реализация проекта приведет к существенному снижению антропогенной нагрузки на реку Неман и создаст условия для полного прекращения сброса неочищенных сточных вод от предприятия и города. Очищенные сточные воды будут соответствовать нормативам HELCOM. Стоимость этого проекта - около 15 млн евро. Строительство первой очереди очистных будет завершено в I квартале 2007г.