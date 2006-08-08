Кандидатура на должность генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" будет выдвинута на совете директоров "Псковэнерго" 24 августа.
Санкт-Петербург и область, 08 авг 2006, 17:23
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Кандидатура на должность генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" будет выдвинута на совете директоров "Псковэнерго" 24 августа.
Заседание совета директоров "Псковэнерго" назначено на 24 августа. В повестке дня утверждение отчета о кредитной политике общества за II квартал 2006г. и контрольных показателей ДПН на текущий квартал. В соответствии с уставом "Псковэнерго" на заседании планируется выдвижение кандидатуры для избрания на должность генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" - дочернего предприятия ОАО "Псковэнерго".