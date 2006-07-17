В.Путин: Сирия не названа в резолюции G8 по Ближнему Востоку - для этого нет оснований.

В резолюции "большой восьмерки" по Ближнему Востоку не упоминается Сирия, так как нет конкретных фактов, чтобы обвинить ее в дестабилизации ситуации в этом регионе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о позиции G8 в отношении Сирии. "Если бы мы априори обвинили бы какие-либо государства в терроризме, то разрезали бы пуповину контактов", - подчеркнул глава Российского государства. В.Путин заявил: "Если не названы конкретные страны, это наша принципиальная позиция". Он пояснил, что если нет конкретных фактов, нет оснований обвинять кого-либо, даже если это и логично. Вместе с тем В.Путин отметил, что "намеков более чем достаточно". В качестве примера президент привел также ситуацию с Чеченской Республикой. Он подчеркнул, что России известно, что некоторые силы в ряде стран поддерживают террористически очаги в Чечне, однако Россия никого априори не обвиняет.

В целом, по словам президента России, резолюция по Ближнему Востоку отражает интересы всех сторон. Что касается Израиля, то, по словам В.Путина, здесь "все выпукло отражено". Он напомнил, что члены "большой восьмерки" считают необходимым выполнение резолюции N1559 Совета Безопасности ООН по Ливану, и G8 обратится в СБ ООН с просьбой выработки плана по реализации этой резолюции. Президент также приоткрыл тайны, как он выразился, "политической кухни" при выработке позиции "большой восьмерки" по ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив, что Россия использовала свои аргументы о невыполнении Израилем "дорожной карты".