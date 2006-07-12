Зампредседателя правления РАО "ЕЭС России" Я.Уринсон вновь избран председателем совета директоров ОАО "РКС".
Санкт-Петербург и область, 12 июл 2006, 15:00
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Зампредседателя правления РАО "ЕЭС России" Я.Уринсон вновь избран председателем совета директоров ОАО "РКС".
Совет директоров ОАО "Российские коммунальные системы" вновь возглавил заместитель председателя правления Яков Уринсон, сообщили в пресс-службе РАО "ЕЭС России". Его заместителем избран руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Рострой РФ) Сергей Круглик. Такое решение было принято на первом заседании совета директоров ОАО "РКС" в новом составе.