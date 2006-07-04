В Петербурге после реставрации открывается дворец Великого князя Михаила Романова на Адмиралтейской набережной.

Сегодня в Петербурге открывается после реставрации дворец Великого князя Михаила Романова на Адмиралтейской набережной. Реставрационные работы в течение 9 месяцев производило ООО "Северо-Западная финансовая группа", которое арендует дворец с 2001г. На сегодняшний день отреставрированы парадные залы первого и второго этажей, Дубовый кабинет Великого князя, внешний фасад здания со стороны Адмиралтейства, идет реставрация Малой столовой. В ближайшее время планируется реставрация парадной мраморной лестницы, а также внешнего фасада хозяйственной части здания.



Сегодня будут проведены экскурсии по отреставрированным дворцовым залам, кроме того, пройдет концерт, организатором которого является Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Петербурга".