СЗТ предоставляет жителям Великого Новгорода и Новгородской области возможность подключения к сети Интернет по технологии ADSL.
Санкт-Петербург и область, 20 июн 2006, 11:38
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СЗТ предоставляет жителям Великого Новгорода и Новгородской области возможность подключения к сети Интернет по технологии ADSL.
ОАО "Северо-западный телеком" (СЗТ) с 19 июня 2006г. предоставляет жителям Великого Новгорода и Новгородской области возможность подключения к сети интернет по технологии ADSL. Услуга выводится на рынок под торговой маркой "@вангард". Технология ADSL позволяет организовать высокоскоростной постоянный канал доступа в сеть интернет по существующей телефонной линии. При этом телефон остается свободным, а скорость получения информации может достигать 8 мб/сек.