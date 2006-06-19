В Петербурге студент сдал милиционерам охотничье ружье, пулемет, 2 пистолета-пулемета, винтовку, 10 гранат, 2 взрывателя от противотанковой мины.

Студент Санкт-Петербургского государственного университета добровольно сдал в Кировский ОВД хранящиеся в своей квартире оружие и боеприпасы: охотничье ружье ИЖ-18 (в ОВД не зарегистрировано), пулемет Дегтярева, пистолет "Вальтер Т38", 2 пистолета-пулемета ППШ, пистолет "Браунинг" 1900г., винтовку Мосина, обрез винтовки Мосина, 7 гранат Ф-1, 3 гранаты РГД-33, 2 снаряда калибра 20 мм, артиллерийский взрыватель, 2 взрывателя от противотанковой мины, 2 электродетонатора, 2 детонатора к РГД-33, 4 детонатора к гранате Ф-1, 11 патронов калибра 14,5 мм к ПТР, 2 патрона калибра 5,6 мм, патрон калибра 7,65 мм, 376 патронов калибра 7,62 мм, 121 патрон калибра 7,92 мм, 79 охотничьих патронов 12 калибра, 3 охотничьих патрона 16 калибра, диск от пистолета-пулемета "Суоми" с 30 патронами. Все оружие и боеприпасы - времен Великой Отечественной войны.