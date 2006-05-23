На СПВБ 24 мая проводится 3 депозитных аукциона по размещению свободных бюджетных средств Петербурга с использованием системы электронных торгов.

На СПВБ 24 мая 2006г. проводится 3 депозитных аукциона по размещению свободных бюджетных средств Санкт-Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. По сообщению пресс-службы СПВБ, максимальная сумма размещаемых средств бюджета на депозитном аукционе составит 1 млрд руб., минимальная сумма, которая может быть указана в заявке уполномоченного банка, - 10 млн руб. Максимальная сумма размещения, которая может быть указана в одной заявке уполномоченного банка, - 500 млн руб. По условиям аукциона срок договора банковского депозита длится 84 дня. Депозитный аукцион проводится в соответствии с положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденным распоряжением комитета финансов от 7 июля 2005г. N102-р c изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением комитета финансов Санкт-Петербурга от 10 мая 2006г. N66-р.