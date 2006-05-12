Ленобласть представит на международной ярмарке "MITF - Туризм и Отдых" в Москве свои туристские возможности.

Преимущества отдыха в Ленинградской области увидят гости и участники 6-ой международной туристской ярмарки "MITF - Туризм и Отдых", которая проходит в Москве с 11 по 14 мая. Moscow International Travel Fair - крупнейшая выставка в России по развитию въездного и внутреннего туризма. В этом году около 80 регионов страны представят на стендах свои туристские возможности, в том числе и Ленинградская область. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, среди представленных муниципальных образований: Сланцевский, Тихвинский, Лодейнопольский и Волховский район, а также Ивангород. Кроме того, на стенде будут работать представители туроператоров, предлагающих отдых и экскурсионные поездки на территории региона, члены Академии гостеприимства, представители Клуба отелей Hotels Club и другие представители турбизнеса Ленобласти.

По информации организаторов стенда - представителей комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и Информационно-туристского центра, в рамках выставки запланированы переговоры по вопросу организации обзорной поездки по Ленинградской области для представителей крупных российских компаний с эффектом погружения в историческую среду, что является новым туристическим направлением, востребованным в корпоративных кругах.

Участие в ярмарке "MITF - Туризм и Отдых" - еще один шаг в развитии туристической отрасли. Регион богат привлекательными природными и историческими особенностями. "У нас есть места для качественного и увлекательного отдыха. Уверена, организаторам стенда Ленинградской области удастся привлечь внимание многих посетителей", - отметила председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области Раиса Карташева.