В Архангельске в 2006г. в период дачного сезона пассажиров будут перевозить по 27 маршрутам.

В Архангельске владельцев дачных участков будут перевозить по 27 маршрутам (13 пригородных, которые действуют круглогодично, и 14 маршрутов, которые вводятся на весенне-осенний период), в Северодвинске дачные перевозки будут осуществляться по 13 маршрутам, сообщили в администрации Архангельской области. "Нам важно обеспечить качественное обслуживание этих перевозок, - отметил директор департамента транспорта и связи Архангельской области Лев Быков. - Сюда входит как подготовка маршрутов, так и состояние дорог и транспортных средств". В 2005г. многие дачные маршруты были закрыты или сокращены из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или недостаточной ширины проезжей части. Как отметили в администрации Архангельской области, еще одна "болевая" точка - мосты, особенно через р.Волживку, Юрос и Ваганиху, так как если качество дороги не удовлетворяет предъявляемым требованиям безопасности движения, маршрут будет закрываться.