На ст. Лоста (Вологда) к концу 2006г. завершится строительство реабилитационного центра для локомотивных бригад стоимостью 220 млн руб.

К концу 2006г. на станции Лоста (Вологда) завершится строительство первого на Северной железной дороге реабилитационного центра для локомотивных бригад, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". На строительство административно-бытового комплекса Северная железная дорога затратит порядка 220 млн руб. Строительство административно-бытового корпуса электровозного депо Лоста, законсервированное в конце 1980-х годов в связи с общим спадом экономики и снижением объемов перевозок по Северной железной дороге, вновь возобновилось в этом году в связи с пуском в эксплуатацию депо.



В здании разместится цех эксплуатации депо Лоста; комнаты отдыха локомотивных бригад, столовая депо, а также первый на Северной железной дороге реабилитационный центр для машинистов и их помощников. Квалифицированные врачи - терапевты и психотерапевты, психологи, физиотерапевты - помогут восстановить силы локомотивным бригадам. В центре будут кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, комната релаксации, соляная пещера. Полный курс реабилитации - 6 дней, проживание здесь же - в 1-2-местных номерах со всеми удобствами. В центре предусмотрены современный тренажерный зал, фито-бар, сауна с бассейном.