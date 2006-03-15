Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,52 69,65 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9254,90 +54,80 MOEX 2311,53 -0,01% RTS 1279,43 -0,47% Brent 64,55 -1,44% DJIA 25200,22 -0,53% Nasdaq 7571,77 +0,14% FTSE 7206,06 -0,26%
Компания "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" намерена построить в Ленобласти комплекс оптовой торговли ссельхозпродукцией стоимостью 700 млн долл.
Лента новостей
Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Loro: что показали в первом тизере фильма о Сильвио Берлускони 16:45, Стиль Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество
Компания "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" намерена построить в Ленобласти комплекс оптовой торговли ссельхозпродукцией стоимостью 700 млн долл.
Санкт-Петербург и область, 15 мар 2006, 10:25
0
Компания "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" намерена построить в Ленобласти комплекс оптовой торговли ссельхозпродукцией стоимостью 700 млн долл.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и Мишель Паскалис - партнер компании "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" подписали во французском городе Канны меморандум по проекту комплексного развития территории со строительством многофункционального комплекса оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией Ленинградской области. Стоимость проекта - 700 млн долл. Как сообщили в пресс-службе комитета экономического развития правительства Ленинградской области, в соответствии с данным документом, обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области наиболее оптимального комплексного освоения территории поселка Новодевяткино во Всеволожском районе, где на участке площадью 150 га будет построен многофункциональный комплекс общей площадью зданий и сооружений не менее 1 млн кв. м. Комплекс будет включать в себя: технопарк, ритейл-парк, выставочный и деловой центры, открытые торговые площадки, жилой комплекс и зоны рекреации.

      Целью данного проекта является строительство оптимально организованного с точки зрения управления, логистики, и функционирования рынка, на котором областные сельхозпроизводители могли бы круглогодично торговать своей продукцией оптом и в розницу. Для реализации данного проекта компания <Паскалис, Гарднер энд Партнерс> привлечет до 700 млн долл. инвестиционных средств, и получит права на земельный участок. Добавим, что район размещения комплекса является исключительно удобным с точки зрения близости к Санкт-Петербургу: участок расположен рядом с городской чертой (0,5-1 км), в 70 м от станции метро и железнодорожной станции <Девяткино> и в 300 м от северо-восточного участка кольцевой автодороги. Распределение площадей по функциональному предназначению следующее: логистический центр - 20 га, ритейл-парк - 35 га, выставочный центр - 15 га, деловой центр, включая конгресс-отель и бизнес-центр - 3 га, паркинги, стоянки - 4 га, открытые выставочные площадки - 37 га. В результате реализации проекта областное правительство получит в собственность комплекс оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Параметры его будут уточняться по итогам предпроектных проработок. Обе стороны заявили о готовности предпринимать все зависящие от них действия для скорейшей реализации проекта. Условия меморандума найдут отражение в договоре, подписание которого должно состоятся в течение 120 рабочих дней.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ Общество
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.