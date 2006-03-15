Компания "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" намерена построить в Ленобласти комплекс оптовой торговли ссельхозпродукцией стоимостью 700 млн долл.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и Мишель Паскалис - партнер компании "Паскалис, Гарднер энд Партнерс" подписали во французском городе Канны меморандум по проекту комплексного развития территории со строительством многофункционального комплекса оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией Ленинградской области. Стоимость проекта - 700 млн долл. Как сообщили в пресс-службе комитета экономического развития правительства Ленинградской области, в соответствии с данным документом, обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области наиболее оптимального комплексного освоения территории поселка Новодевяткино во Всеволожском районе, где на участке площадью 150 га будет построен многофункциональный комплекс общей площадью зданий и сооружений не менее 1 млн кв. м. Комплекс будет включать в себя: технопарк, ритейл-парк, выставочный и деловой центры, открытые торговые площадки, жилой комплекс и зоны рекреации.



Целью данного проекта является строительство оптимально организованного с точки зрения управления, логистики, и функционирования рынка, на котором областные сельхозпроизводители могли бы круглогодично торговать своей продукцией оптом и в розницу. Для реализации данного проекта компания <Паскалис, Гарднер энд Партнерс> привлечет до 700 млн долл. инвестиционных средств, и получит права на земельный участок. Добавим, что район размещения комплекса является исключительно удобным с точки зрения близости к Санкт-Петербургу: участок расположен рядом с городской чертой (0,5-1 км), в 70 м от станции метро и железнодорожной станции <Девяткино> и в 300 м от северо-восточного участка кольцевой автодороги. Распределение площадей по функциональному предназначению следующее: логистический центр - 20 га, ритейл-парк - 35 га, выставочный центр - 15 га, деловой центр, включая конгресс-отель и бизнес-центр - 3 га, паркинги, стоянки - 4 га, открытые выставочные площадки - 37 га. В результате реализации проекта областное правительство получит в собственность комплекс оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Параметры его будут уточняться по итогам предпроектных проработок. Обе стороны заявили о готовности предпринимать все зависящие от них действия для скорейшей реализации проекта. Условия меморандума найдут отражение в договоре, подписание которого должно состоятся в течение 120 рабочих дней.