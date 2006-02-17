В Вологодской обл. прокуратура проводит проверку по публикации на религиозную тему.

В связи с публикацией в вологодской газете "Наш регион 35" карикатур на религиозную тему прокуратурой Вологодской области проводится проверка. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, по результатам проверки будет дана правовая оценка публикации и решен вопрос о наличии в ней признаков состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе и по признаку отношения к религии.