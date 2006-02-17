На дорогах Петербурга и Ленинградской обл. 16 февраля 2006г. произошло 6 ДТП, 3 человека погибли, 4 - получили ранения.

За прошедшие сутки 16 февраля 2006г. на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 6 наиболее существенных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 4 человека получили ранения. Как сообщили в управлении ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нарядами ДПС за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан 31 водитель, а по подозрению в совершении преступлений - 60 человек. За сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области угнано 37 автомобилей, задержано 19 транспортных средств, которые ранее находились в розыске.



16 февраля 2006г. в 19:35 мск у дома 8 корпус 1 по Купчинской улице 23-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть пешехода неизвестного мужчину (на вид около 40-45 лет), после чего автомобиль "ВАЗ-2107" совершил наезд на припаркованный у края проезжей части в попутном направлении автомобиль "ВАЗ-21093". В результате ДТП неизвестный мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.



16 февраля 2006г. около 21:30 мск у дома 10 по Индустриальному пр. 33-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", не справился с управлением, выехал на разделительный газон и совершил столкновение с разделительным ограждением с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель "ВАЗ-21099" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а пассажир его автомобиля (22-летняя женщина), была в состоянии средней тяжести госпитализирована.